В команде полиции тропического острова пополнение — парижский следователь с тяжелым характером. Экзотический детектив «Тихоокеанские расследования» — сериал с запутанными делами и непростыми героями в духе «Гавайев 5.0».



Суровый следователь Джексон Бельроз прибывает на новое место работы — полицейский участок в городе Нумеа, столице тропического острова Новая Каледония. Его серьезный подход к делу и тяжелый характер тут же приводят к конфликтам с новыми коллегами, привыкшими к расслабленной жизни. Особенно непросто Бельрозу дается общение с Гаспаром Уотсоном, который как раз переживает развод. Майор Кларисса Оаро относится к новичку с пониманием, но ее куда больше занимают отношения со своей дочерью-бунтаркой. Несмотря на разные подходы, Джексон, Кларисса и Гаспар вместе раскрывают дела и учатся ценить и защищать друг друга.



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