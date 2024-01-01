Тикабо (мультсериал, 2024) сезон 2 серия 24 смотреть онлайн бесплатно
О сериале
Причудливые малыши под руководством доброго воспитателя изучают человеческий мир, знакомясь с удивительными вещами и явлениями. Развивающий трехмерный мультсериал для самых маленьких.
Каждый урок для малышей Тикабо — новое приключение и новые знания. Том-Том, Гуди, Мако, Кафе и Бамс в сопровождении самого лучшего на свете воспитателя по имени Ня приходят в гости к людям, учатся внимательно относиться к миру вокруг и собирают коллекцию интересных вещей: мягких, круглых и бумажных, связанных с единорогами и паровозами. Они всегда полны энтузиазма и готовы помочь и подсказать тем, кто не может выполнить очередное задание.
Присоединяйтесь к веселым друзьям и их воспитателю вместе с «Тикабо» — мультсериал 2023 смотреть онлайн можно на Wink.
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время5 мин / 00:05
Рейтинг
- ММРежиссёр
Михаил
Медведев
- ДЭАктёр
Даниил
Эльдаров
- МХАктриса
Мария
Хамидуллина
- КСАктриса
Ксения
Скачкова
- АЗАктёр
Александр
Запорожец
- МСАктриса
Мария
Савичева
- ГСАктёр
Григорий
Совский
- РТСценарист
Роман
Трамвай
- АБСценарист
Анастасия
Бессонова
- ОКСценарист
Олег
Козырев
- АМПродюсер
Альбина
Мухаметзянова
- НИПродюсер
Надежда
Истимирова
- ДАПродюсер
Дмитрий
Аверкиев
- ПГПродюсер
Павел
Гутковский
- АСХудожница
Александра
Сентябова
- СМХудожник
Станислав
Метельский
- ДТМонтажёр
Дмитрий
Тарасов
- ЯММонтажёр
Яна
Мартыненко
- НВКомпозитор
Николай
Васильев