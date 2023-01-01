Тикабо (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 10 смотреть онлайн бесплатно

Летучее
Тикабо (мультсериал, 2023) сезон 2 серия 10

О сериале

Причудливые малыши под руководством доброго воспитателя изучают человеческий мир, знакомясь с удивительными вещами и явлениями. Развивающий трехмерный мультсериал для самых маленьких.

Каждый урок для малышей Тикабо — новое приключение и новые знания. Том-Том, Гуди, Мако, Кафе и Бамс в сопровождении самого лучшего на свете воспитателя по имени Ня приходят в гости к людям, учатся внимательно относиться к миру вокруг и собирают коллекцию интересных вещей: мягких, круглых и бумажных, связанных с единорогами и паровозами. Они всегда полны энтузиазма и готовы помочь и подсказать тем, кто не может выполнить очередное задание.

Присоединяйтесь к веселым друзьям и их воспитателю вместе с «Тикабо» — мультсериал 2023 смотреть онлайн можно на Wink.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Развивающие, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.4 КиноПоиск

