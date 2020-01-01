TheDadLab. Папина лаборатория (сериал, 2020) сезон 1 серия 45 смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в лабораторию, в которой будет интересно как детям, так и взрослым! Сергей Урбан и двое его сыновей Алекс и Макс уже познакомили с интересными научными экспериментами, развивающими игрушками и творческими поделками миллионы зрителей в интернете и продолжают удивлять...



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