TheDadLab. Папина лаборатория. Сезон 1. Серия 2
Wink
Детям
TheDadLab. Папина лаборатория
1-й сезон
2-я серия
7.72020, TheDadLab. Папина лаборатория. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу0+

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TheDadLab. Папина лаборатория (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Добро пожаловать в лабораторию, в которой будет интересно как детям, так и взрослым! Сергей Урбан и двое его сыновей Алекс и Макс уже познакомили с интересными научными экспериментами, развивающими игрушками и творческими поделками миллионы зрителей в интернете и продолжают удивлять...

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
ТВ-шоу

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