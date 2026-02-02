Тест на материнство. Сезон 1. Серия 2
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Сериалы
Тест на материнство
1-й сезон
2-я серия
9.02024, Тест на материнство. Сезон 1. Серия 2
Мелодрама18+
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Тест на материнство (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вера Никитина неожиданно узнаёт, что её дочь Ира ей не родная. Оказывается, 14 лет назад двух девочек перепутали в роддоме. Вера начинает поиски своей биологической дочери и находит информацию о трёх подростках, которые родились в один день. Вера полна решимости добраться до истины и с трудом уговаривает матерей девочек сдать ДНК-тест. Женщине удаётся найти свою дочь в семье Коломиных. Теперь ей и перепутанным девочкам предстоит пройти нелёгкий путь, чтобы обрести счастье.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Тест на материнство»