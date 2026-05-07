Террор. Сезон 3. Серия 2
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Сериалы
Террор
Террор: Дьявол в серебре
2-я серия
8.12026, The Terror
Ужасы, Исторический18+
Два корабля застревают во льдах Арктики, где их ждут голод, холод и кое-что похуже. Хоррор-антология от продюсера Ридли Скотта
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Террор (сериал, 2026) сезон 3 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезонТеррор: БесчестьеТеррор: Дьявол в серебре

О сериале

Молодой человек попадает в психиатрическую лечебницу, пациенты которой уверены, что рядом с ними обитает зло. О тайнах загадочной больницы Нью-Хайд расскажет сериал «Террор», 3 сезон, которого доступен в подписке Amediateka.

Продолжение жуткого сериала-антологии, получившее название «Дьявол в серебре», происходит в наши дни. Грузчик Пеппер, уставший от изнурительных смен, планирует наконец-то исполнить мечту и стать преподавателем игры на ударных. Однако звонок его девушки, на которую снова напал ее бывший, мешает его планам. Пеппер вступает в конфликт не только с абьюзером, но и с тремя полицейскими, прибывшими на место происшествия. Чтобы избежать утомительных отчетов, те решают отправить Пеппера в психиатрическую лечебницу Нью-Хайд, где ему будет достаточно провести эти выходные. Условие одно: Пеппер должен беспрекословно выполнять все указания. Молодой человек соглашается, но после приема сильного успокоительного приходит в себя, когда обещанные 72 часа пребывания уже давно прошли. Теперь выйти из Нью-Хайда будет не так просто, а ведь местные пациенты уверены, что где-то рядом обитает зло, которое питается душами.

Чтобы узнать, как Пеппер будет бороться с неизвестным злом, смотрите 3 сезон сериала «Террор» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Исторический, Ужасы, Драма, Фэнтези, Триллер
Время
42 мин / 00:42

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Террор»