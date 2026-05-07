Террор (сериал, 2026) сезон 3 серия 1 смотреть онлайн
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О сериале
Молодой человек попадает в психиатрическую лечебницу, пациенты которой уверены, что рядом с ними обитает зло. О тайнах загадочной больницы Нью-Хайд расскажет сериал «Террор», 3 сезон, которого доступен в подписке Amediateka.
Продолжение жуткого сериала-антологии, получившее название «Дьявол в серебре», происходит в наши дни. Грузчик Пеппер, уставший от изнурительных смен, планирует наконец-то исполнить мечту и стать преподавателем игры на ударных. Однако звонок его девушки, на которую снова напал ее бывший, мешает его планам. Пеппер вступает в конфликт не только с абьюзером, но и с тремя полицейскими, прибывшими на место происшествия. Чтобы избежать утомительных отчетов, те решают отправить Пеппера в психиатрическую лечебницу Нью-Хайд, где ему будет достаточно провести эти выходные. Условие одно: Пеппер должен беспрекословно выполнять все указания. Молодой человек соглашается, но после приема сильного успокоительного приходит в себя, когда обещанные 72 часа пребывания уже давно прошли. Теперь выйти из Нью-Хайда будет не так просто, а ведь местные пациенты уверены, что где-то рядом обитает зло, которое питается душами.
Чтобы узнать, как Пеппер будет бороться с неизвестным злом, смотрите 3 сезон сериала «Террор» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Тим
Милантс
- ЭБРежиссёр
Эдвард
Бергер
- Режиссёр
Сергио
Мимица-Геззан
- МЛРежиссёр
Майкл
Леманн
- Актёр
Джаред
Харрис
- ДМАктёр
Дерек
Мио
- ТМАктёр
Тобайас
Мензис
- КСАктриса
Кики
Сукэдзанэ
- ПРАктёр
Пол
Рэди
- КРАктриса
Кристина
Родло
- АНАктёр
Адам
Нагаитис
- СУАктёр
Синго
Усами
- Актёр
Иэн
Харт
- НМАктриса
Наоко
Мори
- ДКСценарист
Дэйв
Кайганич
- ГКПродюсер
Гаймон
Кеседи
- ДКПродюсер
Дэйв
Кайганич
- АМПродюсер
Александра
Милчэн
- ДМХудожник
Джонатан
МакКинстри
- КНМонтажёр
Кристофер
Нельсон
- ДКОператор
Джон
Конрой
- БДОператор
Бэрри
Донлеви
- КБОператор
Коля
Брандт
- МККомпозитор
Марк
Корвен