WinkСериалыТень за спиной1-й сезон7-я серия
2018, Тень за спиной. Сезон 1. Серия 7
Детектив, Криминал18+
Серия в подписке «PREMIER»
Тень за спиной (сериал, 2018) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+48 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 1
- 18+49 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 2
- 18+50 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 3
- 18+49 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 5
- 18+49 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 6
- 18+51 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 7
- 18+53 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 9
- 18+48 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 10
- 18+50 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 11
- 18+48 мин
Тень за спиной
Сезон 1 Серия 12
О сериале
В небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений. Убийства совершаются по одному сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок. Появилось предположение, что в городе орудует маньяк. Чтобы разобраться в происходящем, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец. Однако местный прокурор не заинтересован в успехе столичного следователя, поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва.
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