Тень за спиной. Сезон 1. Серия 4
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Сериалы
Тень за спиной
1-й сезон
4-я серия
2018, Тень за спиной. Сезон 1. Серия 4
Детектив, Криминал18+
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Тень за спиной (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений. Убийства совершаются по одному сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок. Появилось предположение, что в городе орудует маньяк. Чтобы разобраться в происходящем, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец. Однако местный прокурор не заинтересован в успехе столичного следователя, поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Детектив
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

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