В небольшом провинциальном городке происходит череда преступлений. Убийства совершаются по одному сценарию: женщины исчезают во время возвращения с вечеринок. Появилось предположение, что в городе орудует маньяк. Чтобы разобраться в происходящем, в город приезжает следователь Генпрокуратуры Николай Горобец. Однако местный прокурор не заинтересован в успехе столичного следователя, поэтому в команду Горобца определяют молодого следователя Светлану Мирошникову и ещё совсем «зелёного» оперативника Михаила Воробьёва.

