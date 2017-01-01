Температура любви. Сезон 1. Серия 7
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Температура любви
1-й сезон
7-я серия

Температура любви (сериал, 2017) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Sarangui ondo
Драмы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Успешная сценаристка дорам переписывается в интернете с парнем, который мечтает стать поваром, специалистом по французской кухне. Вскоре они решают встретиться.

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Информация

Страна
Южная Корея
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb