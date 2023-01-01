Температура любви (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Романтическая дорама поведает любовную историю, которая приключилась с главными героями. Милая девушка Ли Хен Су занимается созданием увлекательных сценариев для сериалов. Она просто умница и по-настоящему творческая личность, но ее сердце остается свободным. Однажды наша героиня знакомится в сети с парнем по имени Ун Чон Соном, у которого есть мечта стать шеф-поваром французской кухни. Пара начинает общаться и испытывает взаимные симпатии. Вскоре наши герои даже встречаются в реальной жизни. Как будут складываться их отношения дальше?



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