Температура любви
Wink
Сериалы
Температура любви

Температура любви (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

9.02017, Sarangui ondo 1 сезон
Драмы, Мелодрамы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Романтическая дорама поведает любовную историю, которая приключилась с главными героями. Милая девушка Ли Хен Су занимается созданием увлекательных сценариев для сериалов. Она просто умница и по-настоящему творческая личность, но ее сердце остается свободным. Однажды наша героиня знакомится в сети с парнем по имени Ун Чон Соном, у которого есть мечта стать шеф-поваром французской кухни. Пара начинает общаться и испытывает взаимные симпатии. Вскоре наши герои даже встречаются в реальной жизни. Как будут складываться их отношения дальше?

Все сезоны сериала Температура любви смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb