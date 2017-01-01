WinkСериалыТемпература любви1-й сезон20-я серия
Температура любви (сериал, 2017) сезон 1 серия 20 смотреть онлайн бесплатно
9.02017, Sarangui ondo
Драма, Мелодрама16+
О сериале
Успешная сценаристка дорам переписывается в интернете с парнем, который мечтает стать поваром, специалистом по французской кухне. Вскоре они решают встретиться.
Сериал Температура любви 1 сезон 20 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
СтранаЮжная Корея
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоFull HD
Время51 мин / 00:51
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb