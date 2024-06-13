Темные ветра (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Шериф Джо Липхорн и частный детектив Джим Чи снова объединяют усилия, когда их расследования оказываются связаны между собой. О том, как трагедия из прошлого Липхорна отразилась на настоящем, расскажет сериал «Темные ветра». 2 сезон уже доступен в подписке Amediateka.
В начале нового сезона атмосферного детектива о преступлениях в американской резервации шериф Джо Липхорн больше не работает с Джимом Чи. Вместе с новой помощницей Берни Мануэлито он разыскивает таинственного блондина, подозреваемого в целом ряде тяжелых преступлений, последнее из которых — взрыв машины у местной больницы. Тем временем к Джиму Чи, покинувшему полицию ради карьеры частного детектива, приходит новая клиентка. Она поручает Джиму найти людей, ограбивших дом ее мужа. По мере того, как Липхорн и Чи находят все новые улики, их расследования причудливым образом пересекаются. Скоро им придется вновь поработать вместе, несмотря на то, что шериф считает своего бывшего помощника предателем.
Узнайте, как связаны эти преступления — смотрите 2 сезон сериала «Темные ветра» в подписке Amediateka на Wink.
Рейтинг
- КЭРежиссёр
Крис
Эйр
- СБРежиссёр
Сэнфорд
Букставер
- МНРежиссёр
Майкл
Нанкин
- ЗМАктёр
Зан
Маккларнон
- КГАктёр
Кайова
Гордон
- ДМАктриса
Джессика
Маттен
- ДЭАктриса
Дианна
Эллисон
- ЭГАктриса
Элва
Гуэрра
- НБАктриса
Натали
Беналли
- ШЭАктриса
Шэрон
Энн Хендерсон
- РБАктёр
Райан
Бегей
- РУАктёр
Рэйн
Уилсон
- НЛАктёр
Николас
Логан
- ШЭСценарист
Шэрон
Энн Хендерсон
- Продюсер
Джордж
Р.Р. Мартин
- ЗМПродюсер
Зан
Маккларнон
- МГХудожник
Марк
Гарнер
- КНХудожница
Кэт
Наварро
- БТОператор
Блейк
Т. Эванс
- КККомпозитор
Кевин
Кайнер