Темные ветра (сериал, 2022) сезон 2 серия 2 смотреть онлайн

Шериф Джо Липхорн и частный детектив Джим Чи снова объединяют усилия, когда их расследования оказываются связаны между собой. О том, как трагедия из прошлого Липхорна отразилась на настоящем, расскажет сериал «Темные ветра». 2 сезон уже доступен в подписке Amediateka.



В начале нового сезона атмосферного детектива о преступлениях в американской резервации шериф Джо Липхорн больше не работает с Джимом Чи. Вместе с новой помощницей Берни Мануэлито он разыскивает таинственного блондина, подозреваемого в целом ряде тяжелых преступлений, последнее из которых — взрыв машины у местной больницы. Тем временем к Джиму Чи, покинувшему полицию ради карьеры частного детектива, приходит новая клиентка. Она поручает Джиму найти людей, ограбивших дом ее мужа. По мере того, как Липхорн и Чи находят все новые улики, их расследования причудливым образом пересекаются. Скоро им придется вновь поработать вместе, несмотря на то, что шериф считает своего бывшего помощника предателем.



