Тайны Смолвиля (сериал, 2009) сезон 9 серия 18 смотреть онлайн

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.



Сериал Тайны Смолвиля 9 сезон 18 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.