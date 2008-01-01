Тайны Смолвиля (сериал, 2008) сезон 8 серия 3 смотреть онлайн

Тайны Смолвиля. Сезон 8. Серия 3
Тайны Смолвиля
8-й сезон
3-я серия

9.32008, Smallville
Фантастика, Приключения12+

О сериале

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Приключения, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

