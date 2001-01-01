Тайны Смолвиля. Сезон 1. Серия 4
Wink
Детям
Тайны Смолвиля
1-й сезон
4-я серия

Тайны Смолвиля (сериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.22001, Smallville
Фантастика, Драмы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1989 год, метеоритный дождь в городе Смолвиль наносит невиданные разрушения, а в бездетной семье странным образом появляется маленький ребeнок — Кларк Кент. Прошло много лет. Его ошеломляющие способности заставляют его чаще задуматься о том, кто он собственно такой.

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Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны Смолвиля»

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