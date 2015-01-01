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Тайны и ложь (сериал, 2015) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

2015, Secrets and Lies
Драмы18+

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Сюжет

После того, как Бен Кроуфорд нашел тело соседского мальчика в лесу, его начинают подозревать в убийстве. Детектив Андреа Корнелл пытается докопаться до истины. Все тайны и ложь городка, где произошел инцидент, всплывут на поверхность, а жизнь семьи Бена будет перевернута вверх дном…

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Тайны и ложь»