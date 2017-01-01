Такая свадьба (сериал, 2017) сезон 1 серия 52 смотреть онлайн
9.12017, Ek Vivah Aisa Bhi
Мелодрама12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Чандни и Прем любят друг друга. У них уже все готово к предстоящей свадьбе, но внезапная смерть отца Чандни заставляет ее взять заботы о доме и семье на себя. По этой причине Чандни и Прем откладывают свадьбу.
Сериал Серия 52 1 сезон 52 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ИКАктриса
Иша
Коппикар
- ССАктёр
Сону
Суд
- АААктёр
Ананд
Абхьянкар
- ДБАктёр
Даман
Багган
- АБАктёр
Акшай
Бхатия
- ДБАктриса
Джая
Бхаттачария
- АКАктриса
Амрит
Каур Чавла
- АДАктёр
Ананг
Десаи
- ММАктёр
Мастер
Мит Ганди
- ПКАктёр
Прашант
Кумар
- РДСценарист
Равиндра
Джайн
- ШМСценарист
Шаши
Миттал
- СМСценарист
Самит
Миттал
- СРСценарист
Сурадж
Р. Барджатья
- РДКомпозитор
Равиндра
Джайн