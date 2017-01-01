Серия 12
Такая свадьба (сериал, 2017) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

9.12017, Ek Vivah Aisa Bhi
Мелодрама12+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Чандни и Прем любят друг друга. У них уже все готово к предстоящей свадьбе, но внезапная смерть отца Чандни заставляет ее взять заботы о доме и семье на себя. По этой причине Чандни и Прем откладывают свадьбу.

Страна
Индия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb