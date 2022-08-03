Серия 30
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Такая свадьба
1-й сезон
Серия 30

Такая свадьба (сериал, 2017) сезон 1 серия 30 смотреть онлайн

9.12017, Ek Vivah Aisa Bhi
Мелодрама12+

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О сериале

Чандни и Прем любят друг друга. У них уже все готово к предстоящей свадьбе, но внезапная смерть отца Чандни заставляет ее взять заботы о доме и семье на себя. По этой причине Чандни и Прем откладывают свадьбу.

Страна
Индия
Жанр
Мелодрама
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.4 IMDb