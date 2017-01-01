Серия 2
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Такая свадьба
1-й сезон
Серия 2

Такая свадьба (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

9.12017, Ek Vivah Aisa Bhi
Мелодрамы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Чандни и Прем любят друг друга. У них уже все готово к предстоящей свадьбе, но внезапная смерть отца Чандни заставляет ее взять заботы о доме и семье на себя. По этой причине Чандни и Прем откладывают свадьбу.

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Информация

Страна
Индия
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
5.3 IMDb