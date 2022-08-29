Тачки, тачки. Сезон 1. Серия 43
Тачки, тачки
1-й сезон
43-я серия
8.72017, Тачки, тачки. Сезон 1. Серия 43
Мультсериалы0+

Тачки, тачки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 43 смотреть онлайн бесплатно

Двое автомехаников - весeлый енот Николя и неуклюжий крокодил Жак - стараются помочь всем жителям города. Для этого они используют свой гараж и свою смекалку. Нужна бетономешалка — не проблема, давайте переоборудуем в неe кабриолет! Жак, ты думаешь, это хорошая идея? Ну, давай попробуем. Интересные факты о машинах, смешные ситуации и, конечно, Рок-н-ролл!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
4 мин / 00:04

Рейтинг

8.4 КиноПоиск