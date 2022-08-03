Тачки, тачки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 25 смотреть онлайн бесплатно

Двое автомехаников - весeлый енот Николя и неуклюжий крокодил Жак - стараются помочь всем жителям города. Для этого они используют свой гараж и свою смекалку. Нужна бетономешалка — не проблема, давайте переоборудуем в неe кабриолет! Жак, ты думаешь, это хорошая идея? Ну, давай попробуем. Интересные факты о машинах, смешные ситуации и, конечно, Рок-н-ролл!

