Тачки, тачки (мультсериал, 2017) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Тачки, тачки. Сезон 1. Серия 4
8.72017, Тачки, тачки. Сезон 1. Серия 4
Двое автомехаников - весeлый енот Николя и неуклюжий крокодил Жак - стараются помочь всем жителям города. Для этого они используют свой гараж и свою смекалку. Нужна бетономешалка — не проблема, давайте переоборудуем в неe кабриолет! Жак, ты думаешь, это хорошая идея? Ну, давай попробуем. Интересные факты о машинах, смешные ситуации и, конечно, Рок-н-ролл!

Страна
Россия
Жанр
Мультсериалы
Качество
Full HD
Время
5 мин / 00:05

Рейтинг

8.5 КиноПоиск