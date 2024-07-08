Свежая зелень (сериал, 2006) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Из обучающей программы «Свежая зелень» садоводы и дачники почерпнут незаменимые советы по уходу за своим растениеводческим хозяйством. Создатели программы постарались затронуть самые насущные темы: от подготовки рассады в домашних условиях и сортов огурцов до выбора садового участка в зависимости от местных почв и ландшафта.

