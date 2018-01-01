Свежая зелень (сериал, 2006) смотреть онлайн

Из обучающей программы «Свежая зелень» садоводы и дачники почерпнут незаменимые советы по уходу за своим растениеводческим хозяйством. Создатели программы постарались затронуть самые насущные темы: от подготовки рассады в домашних условиях и сортов огурцов до выбора садового участка в зависимости от местных почв и ландшафта.



Все сезоны сериала Свежая зелень смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.