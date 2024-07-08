Свежая зелень. Сезон 1. Серия 2
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Свежая зелень
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Свежая зелень (сериал, 2006) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

2006, Свежая зелень. Сезон 1. Серия 2
ТВ-шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Из обучающей программы «Свежая зелень» садоводы и дачники почерпнут незаменимые советы по уходу за своим растениеводческим хозяйством. Создатели программы постарались затронуть самые насущные темы: от подготовки рассады в домашних условиях и сортов огурцов до выбора садового участка в зависимости от местных почв и ландшафта.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Время
10 мин / 00:10

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