Свадебное платье (сериал, 2011) сезон 1 серия 28 смотреть онлайн бесплатно

Вы решили пожениться, но еще не подобрали свадебное платье, туфли и букет невесты? Сделать выбор — самое сложное! Ведь каждый свадебный салон предлагает тысячи платьев и миллион букетов на самый разный вкус. Что подходит именно вам? Как выбрать цвет, ткань и длину платья? Какие цветы должны быть в букете? Обязательно ли туфли должны быть на каблуке?



В программе «Свадебное платье» невеста вместе с мамой и подругами будут выбирать свадебный наряд и аксессуары к нему. В этом им поможет ведущая программы Наташа Куликова, а также стилисты, дизайнеры свадебных платьев, флористы и организаторы свадеб.



В программу включены интервью с женихом, друзьями и родственниками пары. А также интервью со звездами, которые готовы поделиться своим опытом подготовки к свадьбе.



В финале невеста получает в подарок выбранное платье.



Сериал Свадебное платье 1 сезон 28 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.