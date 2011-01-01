Свадебное платье. Сезон 1. Серия 17
Wink
Сериалы
Свадебное платье
1-й сезон
17-я серия

Свадебное платье (сериал, 2011) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

2011, Свадебное платье. Сезон 1. Серия 17
ТВ-шоу16+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Вы решили пожениться, но еще не подобрали свадебное платье, туфли и букет невесты? Сделать выбор — самое сложное! Ведь каждый свадебный салон предлагает тысячи платьев и миллион букетов на самый разный вкус. Что подходит именно вам? Как выбрать цвет, ткань и длину платья? Какие цветы должны быть в букете? Обязательно ли туфли должны быть на каблуке?

В программе «Свадебное платье» невеста вместе с мамой и подругами будут выбирать свадебный наряд и аксессуары к нему. В этом им поможет ведущая программы Наташа Куликова, а также стилисты, дизайнеры свадебных платьев, флористы и организаторы свадеб.

В программу включены интервью с женихом, друзьями и родственниками пары. А также интервью со звездами, которые готовы поделиться своим опытом подготовки к свадьбе.

В финале невеста получает в подарок выбранное платье.

Сериал Свадебное платье 1 сезон 17 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
ТВ-шоу
Качество
SD
Время
22 мин / 00:22

Рейтинг