Студенты International (сериал, 2006) сезон 1 серия 33 смотреть онлайн
Сезоны и серии
Студенты International
Сезон 1 Серия 1
Студенты International
Сезон 1 Серия 2
Студенты International
Сезон 1 Серия 3
Студенты International
Сезон 1 Серия 4
Студенты International
Сезон 1 Серия 5
Студенты International
Сезон 1 Серия 6
Студенты International
Сезон 1 Серия 7
Студенты International
Сезон 1 Серия 8
Студенты International
Сезон 1 Серия 9
Студенты International
Сезон 1 Серия 10
Студенты International
Сезон 1 Серия 11
Студенты International
Сезон 1 Серия 12
Студенты International
Сезон 1 Серия 13
Студенты International
Сезон 1 Серия 14
Студенты International
Сезон 1 Серия 15
Студенты International
Сезон 1 Серия 16
Студенты International
Сезон 1 Серия 17
Студенты International
Сезон 1 Серия 18
Студенты International
Сезон 1 Серия 19
Студенты International
Сезон 1 Серия 20
Студенты International
Сезон 1 Серия 21
Студенты International
Сезон 1 Серия 22
Студенты International
Сезон 1 Серия 23
Студенты International
Сезон 1 Серия 24
Студенты International
Сезон 1 Серия 25
Студенты International
Сезон 1 Серия 26
Студенты International
Сезон 1 Серия 27
Студенты International
Сезон 1 Серия 28
Студенты International
Сезон 1 Серия 29
Студенты International
Сезон 1 Серия 30
Студенты International
Сезон 1 Серия 31
Студенты International
Сезон 1 Серия 32
Студенты International
Сезон 1 Серия 33
Студенты International
Сезон 1 Серия 34
Студенты International
Сезон 1 Серия 35
Студенты International
Сезон 1 Серия 36
О сериале
«Студенты International» - это сериал о любви, о большой и чистой любви русского парня Кости Суворова и кавказской девушки Дианы. Завоевать красавицу Диану будет нелегко, поэтому на помощь Костику придут его лучшие друзья - африканец Марсель, любитель рэпа, украинского языка и всех, без исключения, девушек, и китаец Ли Чен, компьютерный гений и фанат фен-шуя.
Диану еще в младенчестве сосватали за соседа, так что судьба девушки предрешена. Она воспитана в строгих правилах, для нее немыслимо пойти наперекор семье! Но ради своего любимого она готова на все. Смогут ли они преодолеть все преграды? А сам факультет международных отношений, который и стал ареной для новой части «Студентов», собрал у себя студентов со всего мира. Так что новые герои - самых разных национальностей. К примеру, в одной из комнат общежития легко уживаются китаец, африканец и русский.