Студенты International. Сезон 1. Серия 29
Wink
Сериалы
Студенты International
1-й сезон
29-я серия

Студенты International (сериал, 2006) сезон 1 серия 29 смотреть онлайн

8.22006, Студенты International. Сезон 1. Серия 29
Комедия12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

«Студенты International» - это сериал о любви, о большой и чистой любви русского парня Кости Суворова и кавказской девушки Дианы. Завоевать красавицу Диану будет нелегко, поэтому на помощь Костику придут его лучшие друзья - африканец Марсель, любитель рэпа, украинского языка и всех, без исключения, девушек, и китаец Ли Чен, компьютерный гений и фанат фен-шуя.

Диану еще в младенчестве сосватали за соседа, так что судьба девушки предрешена. Она воспитана в строгих правилах, для нее немыслимо пойти наперекор семье! Но ради своего любимого она готова на все. Смогут ли они преодолеть все преграды? А сам факультет международных отношений, который и стал ареной для новой части «Студентов», собрал у себя студентов со всего мира. Так что новые герои - самых разных национальностей. К примеру, в одной из комнат общежития легко уживаются китаец, африканец и русский.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
43 мин / 00:43

Рейтинг

4.3 КиноПоиск