Студенты 2. Сезон 1. Серия 47
Wink
Сериалы
Студенты 2
1-й сезон
47-я серия

Студенты 2 (сериал, 2006) сезон 1 серия 47 смотреть онлайн

8.72006, Студенты 2. Сезон 1. Серия 47
Комедия12+
Серия в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

За время недолгого перерыва «Студенты» окрепли, возмужали, набрались жизненного опыта и с новыми силами ринулись в стремительный круговорот событий. Учебный процесс в МосГИ продолжается.

Вступительные экзамены влекут в «храм науки» новых абитуриентов, приносящих с собой особую атмосферу светлых надежд и юношеских волнений. Выдержавших испытания ждут интересные встречи и новые знакомства, взлеты и падения, успехи и разочарования...

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
46 мин / 00:46

Рейтинг

6.0 КиноПоиск