Студенты 2 (сериал, 2006) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн

Сюжет

За время недолгого перерыва «Студенты» окрепли, возмужали, набрались жизненного опыта и с новыми силами ринулись в стремительный круговорот событий. Учебный процесс в МосГИ продолжается.



Вступительные экзамены влекут в «храм науки» новых абитуриентов, приносящих с собой особую атмосферу светлых надежд и юношеских волнений. Выдержавших испытания ждут интересные встречи и новые знакомства, взлеты и падения, успехи и разочарования...



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