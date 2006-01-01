Студенты 2. Сезон 1. Серия 12
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Студенты 2 (сериал, 2006) сезон 1 серия 12 смотреть онлайн

8.22006, Студенты 2. Сезон 1. Серия 12
Комедии12+
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Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

За время недолгого перерыва «Студенты» окрепли, возмужали, набрались жизненного опыта и с новыми силами ринулись в стремительный круговорот событий. Учебный процесс в МосГИ продолжается.

Вступительные экзамены влекут в «храм науки» новых абитуриентов, приносящих с собой особую атмосферу светлых надежд и юношеских волнений. Выдержавших испытания ждут интересные встречи и новые знакомства, взлеты и падения, успехи и разочарования...

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Информация

Страна
Россия
Жанры
Комедии

Рейтинг

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