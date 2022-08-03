Страйк (сериал, 2018) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
Экранизация серии детективных романов от «мамы Гарри Поттера» Джоан Роулинг. Ветеран Корморан Страйк, потерявший ногу во время афганской войны, на гражданке занимается частным сыском. Полученный в боях опыт помогает ему расследовать преступления.
СтранаВеликобритания
ЖанрКриминал, Драма, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
7.9 IMDb
- СТРежиссёр
Сьюзэн
Талли
- ЧСРежиссёр
Чарльз
Стёрридж
- ТБАктёр
Том
Бёрк
- ХГАктриса
Холлидей
Грейнджер
- КЛАктёр
Керр
Логан
- ДГАктёр
Джек
Гринлис
- ККАктриса
Кристина
Коул
- КСАктёр
Киллиан
Скотт
- ССАктриса
Сара
Суини
- СОАктёр
Сэмюэль
Оутли
- ЙРАктёр
Йен
Редфорд
- НОАктриса
Наташа
О’Кифф
- ТЭСценарист
Том
Эдж
- БРСценарист
Бен
Ричардс
- Сценарист
Дж.К.
Роулинг
- РКПродюсер
Рут
Кэнли-Леттс
- Продюсер
Дж.К.
Роулинг
- ККХудожница
Клер
Кенни
- ССМонтажёр
Стив
Синглтон
- ТНОператор
Томаш
Наумюк
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский мл.
- ХТОператор
Хьюберт
Тачкановски