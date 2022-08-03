Начало захватывающей истории о детективе Корморане Страйке по романам Джоан Роулинг. Смотрите 1 сезон сериала «Страйк» в подписке Amediateka на Wink.



Вскоре после того, как ветеран афганской войны, а ныне частный детектив Корморан Страйк нанимает помощницу Робин, к нему обращается новый клиент — Джон Бристоу. Он просит Страйка расследовать смерть его сестры, супермодели Лулы Лэндри. За работу Бристоу обещает детективу гонорар в 100 тысяч фунтов, но Страйк берется за дело лишь тогда, когда узнает, что одна из свидетельниц поменяла свои показания в полиции. Тем временем Робин пытается узнать побольше о своем новом боссе и обнаруживает, что он сын известной рок-звезды.



Как будут развиваться их отношения дальше и сумеют ли они распутать клубок тайн вокруг смерти Лулы? Смотрите сериал «Страйк» в подписке Amediateka на Wink.

