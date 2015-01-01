Страшные сказки. Сезон 2. Серия 9
Страшные сказки (сериал, 2015) сезон 2 серия 9 смотреть онлайн

8.22015, Penny Dreadful
Ужасы, Фэнтези18+

О сериале

Викторианская Англия. Знаменитый путешественник Малкольм Мюррей нанимает команду людей с уникальными способностями, чтобы разыскать дочь Мину, похищенную коварным Хозяином. Так начинаются жуткие приключения экстрасенса Ванессы Айвз, анатома Виктора Франкенштейна и стрелка Итана Чандлера.

Страна
Ирландия, США, Великобритания
Жанр
Мистика, Ужасы, Драма, Фэнтези
Качество
SD
Время
53 мин / 00:53

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Страшные сказки»