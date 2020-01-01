Страна чудес (2020) (сериал, 2020) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Джереми живет в Париже наших дней, но ощущает себя человеком из прошлого. Он устраивается барменом в ретро-кафе под названием «Wonderland», где его внимание привлекает висящая на стене фотография прек�расной незнакомки. Вскоре герой чудесным образом переносится в 1960-й год, где встречает ту самую женщину со снимка. Им суждено сыграть удивительную и роковую роль в жизнях друг друга.



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