Бармен-неудачник переносится из современности в 1960-е, где у него появляется шанс спасти прекрасную девушку от смерти. Романтический триллер с элементами магического реализма «Страна чудес» — сериал с Ольгой Куриленко о любви, родившейся вопреки времени и судьбе.



В жизни Джереми черная полоса. Его отчислили из медицинского колледжа, живет он вместе с сестрой и чувствует, что зашел в тупик. Но ему везет, и он устраивается на работу в клуб «Страна чудес» — ретрозаведение в Париже с атмосферой 60-х. В первый же день Джереми поражает фото прекрасной девушки, висящее на стене. Позже, запустив старый проигрыватель, он вдруг переносится в 1960-е. Там он спасает тонущую незнакомку, которая оказывается сестрой влиятельного человека Криса Дисфорджеса. Джереми становится приятелем Криса. Вскоре он знакомится с невестой нового друга — таинственной Элис, той самой девушкой с фотографии. Кажется, судьба уготовила Элис незавидную участь, но Джереми сделает все, чтобы ее спасти.



Чем обернется его путешествие во времени, расскажет «Страна чудес». Сериал 2020 года смотреть онлайн вы сможете на нашем видеосервисе Wink.

