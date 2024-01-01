Страх (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Бывший следователь, с позором пониженный в звании, приезжает в маленький город, где ему приходится раскрывать убийство предпринимателя. Криминальная драма «Страх» — сериал о том, можно ли искупить грехи прошлого.



Россия, конец 90-х годов. Когда следователь Вадим Вершинин работал в Лениногорске, он по неосторожности ввязался в разборки двух криминальных группировок. На этом он сумел разбогатеть, но сотрудничество с бандитами закончилось трагической смертью его жены. Вершинин сдал своих прошлых сообщников милиции, а сам оказался понижен в звании и переведен в небольшой городок Тархов. Вершинин мечтает начать жизнь заново, однако на новом месте его ожидает запутанное дело. Произошло убийство известного предпринимателя — аккурат после крупной сделки с коллегой, на которого той же ночью совершено менее удачное покушение. В произошедшем подозревают скрывшегося из города водителя, однако Вершинин не спешит с выводами: интуиция подсказывает ему, что все гораздо сложнее.



Увидеть, как идет расследование, вы сможете, если будете смотреть сериал «Страх» онлайн на Wink.



Сериал Страх 1 сезон 2 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.