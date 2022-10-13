8.82021, Love Reserved
Драма, Мелодрама18+
Эта серия пока недоступна
Стеклянные потолки (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Парень и девушка, у которых когда-то был роман, сами того не ведая, становятся партнерами по бизнесу – в мелодраматическом сериале из Турции. Целеустремленная Лейла привыкла всего добиваться сама и на своем карьерном пути не раз встречалась с гендерной дискриминацией. Наконец-то ей удается получить заветную должность партнера в крупной компании. Как вдруг радость Лейлы омрачается неприятной новостью – вторым партнером фирмы стал ее бывший бойфренд Джем. У героев накопилась масса претензий друг к другу, что, безусловно, скажется на их рабочем взаимодействии. Каким именно образом – увидите, если будете смотреть сериал «Стеклянные потолки» (2021) на русском языке в сервисе Wink.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ФОРежиссёр
Фехми
Озтюрк
- БСАктриса
Бенсу
Сорал
- КААктёр
Кубилай
Ака
- УААктёр
Утку
Атеш
- БКАктриса
Берил
Каяр
- АМАктёр
Ахмет
Мелих Йильмаз
- ШГАктриса
Шифанур
Гюль
- АДАктёр
Азиз
Джанер Инан
- МААктёр
Мехмет
Аслан
- АСАктриса
Айтен
Сойкёк
- ИКАктёр
Исмаил
Карагез
- МАСценарист
Мерич
Аджеми
- ДЙСценарист
Дуйгу
Йилдирим
- ООПродюсер
Омер
Озгюнер
- АППродюсер
Армаган
Пертез
- ТЗАктриса дубляжа
Татьяна
Збруева
- АКАктёр дубляжа
Алексей
Костричкин
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ИИОператор
Илкай
Ишык