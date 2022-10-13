Стеклянные потолки (сериал, 2021) сезон 1 серия 16 смотреть онлайн

Парень и девушка, у которых когда-то был роман, сами того не ведая, становятся партнерами по бизнесу – в мелодраматическом сериале из Турции. Целеустремленная Лейла привыкла всего добиваться сама и на своем карьерном пути не раз встречалась с гендерной дискриминацией. Наконец-то ей удается получить заветную должность партнера в крупной компании. Как вдруг радость Лейлы омрачается неприятной новостью – вторым партнером фирмы стал ее бывший бойфренд Джем. У героев накопилась масса претензий друг к другу, что, безусловно, скажется на их рабочем взаимодействии. Каким именно образом – увидите, если будете смотреть сериал «Стеклянные потолки» (2021) на русском языке в сервисе Wink.

