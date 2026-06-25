WinkСериалыСтавка на любовь1-й сезон6-я серия
9.12025, Ставка на любовь. Сезон 1. Серия 6
Реалити - шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»
Ставка на любовь (сериал, 2025) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
- 16+157 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 1
- 16+151 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 2
- 16+151 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 3
- 16+149 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 4
- 16+146 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 5
- 16+133 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 6
- 16+139 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 7
- 16+138 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 8
- 16+140 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 9
- 16+78 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 10
- 16+71 мин
Ставка на любовь
Сезон 1 Серия 11
О сериале
Экстремально-псхологическая игра, в которой звездные пары проверяют силу своих чувств. По правилам реалити-шоу участники проходят испытания и делают «ставки» на своих партнеров: справятся они или нет. Пара заработавшая больше всех на ставках, получает иммунитет. Пара, заработавшая меньше всех, номинируется на вылет. Вторую пару номинантов выбирают сами участники. Выиграет только одна пара и получит денежный приз.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время132 мин / 02:12
Рейтинг
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