Ставка на любовь. Сезон 1. Серия 2
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9.12025, Ставка на любовь. Сезон 1. Серия 2
Реалити - шоу16+
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Ставка на любовь (сериал, 2025) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Экстремально-псхологическая игра, в которой звездные пары проверяют силу своих чувств. По правилам реалити-шоу участники проходят испытания и делают «ставки» на своих партнеров: справятся они или нет. Пара заработавшая больше всех на ставках, получает иммунитет. Пара, заработавшая меньше всех, номинируется на вылет. Вторую пару номинантов выбирают сами участники. Выиграет только одна пара и получит денежный приз.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
150 мин / 02:30

Рейтинг

7.9 КиноПоиск