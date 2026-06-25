Ставка на любовь. Сезон 2
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2-й сезон

Ставка на любовь (сериал, 2026) сезон 2 смотреть онлайн

9.32026, Ставка на любовь. Сезон 2 10 серий
Реалити - шоу16+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Экстремально-псхологическая игра, в которой звездные пары проверяют силу своих чувств. По правилам реалити-шоу участники проходят испытания и делают «ставки» на своих партнеров: справятся они или нет. Пара заработавшая больше всех на ставках, получает иммунитет. Пара, заработавшая меньше всех, номинируется на вылет. Вторую пару номинантов выбирают сами участники. Выиграет только одна пара и получит денежный приз.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

7.8 КиноПоиск