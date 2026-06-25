WinkСериалыСтавка на любовь2-й сезон4-я серия
9.12026, Ставка на любовь. Сезон 2. Серия 4
Реалити - шоу16+
Серия в подписке «PREMIER»
Ставка на любовь (сериал, 2026) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
- 16+178 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 1
- 16+151 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 2
- 16+162 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 3
- 16+151 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 4
- 16+165 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 5
- 16+166 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 6
- 16+164 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 7
- 16+143 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 8
- 16+162 мин
Ставка на любовь
Сезон 2 Серия 9
О сериале
Экстремально-псхологическая игра, в которой звездные пары проверяют силу своих чувств. По правилам реалити-шоу участники проходят испытания и делают «ставки» на своих партнеров: справятся они или нет. Пара заработавшая больше всех на ставках, получает иммунитет. Пара, заработавшая меньше всех, номинируется на вылет. Вторую пару номинантов выбирают сами участники. Выиграет только одна пара и получит денежный приз.
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Время150 мин / 02:30
Рейтинг
7.8 КиноПоиск