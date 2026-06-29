Экстремально-псхологическая игра, в которой звездные пары проверяют силу своих чувств. По правилам реалити-шоу участники проходят испытания и делают «ставки» на своих партнеров: справятся они или нет. Пара заработавшая больше всех на ставках, получает иммунитет. Пара, заработавшая меньше всех, номинируется на вылет. Вторую пару номинантов выбирают сами участники. Выиграет только одна пара и получит денежный приз.

